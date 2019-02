Video: Noppert gooit eerste negendarter bij PDC

Via tweemaal 180 en 141 noteerde Noppert in de halve finale tegen Gabriel Clemens de perfecte leg. Het leverde de 28-jarige Fries overigens geen overwinning op. Hij ging tegen zijn Duitse opponent met 5-7 onderuit. Overigens verloor Clemens in de latere finale van Gerwyn Price, die met een gemiddelde van 109,7 veel indruk maakte.

Het regent de laatste tijd negendarters. Zo gooide Michael van Gerwen er tijdens de voorgaande events bij de Players Championships al twee en noteerde ook Geert Netjens al een keer een perfecte leg.