Rakitic wijkt bij Barcelona niet voor Frenkie de Jong

„Ik heb nog een contract dat drie jaar doorloopt”, reageerde Rakitic op de aanhoudende geruchten over een mogelijk vertrek. „Ik wil hier blijven.” De Kroaat wordt de afgelopen periode veelvuldig in verband gebracht met topclubs als Paris Saint-Germain. Bayern München en Juventus.

„Ik vind het een eer dat grote clubs belangstelling tonen”, vervolgde Rakitic zaterdagavond na afloop van de 4-2 winst op Sevilla. „Maar ik zie mezelf alleen bij Barcelona spelen. Ik kan dan ook alleen maar lachen om wat iedereen over mijn toekomst schrijft.”

De Jong veruilt komende zomer Ajax voor FC Barcelona. De Spaanse topclub betaalt voor de 21-jarige middenvelder een bedrag van 86 miljoen euro. Het Nederlandse talent is tot medio 2022 vastgelegd.

Lionel Messi was zaterdagavond met een hattrick opnieuw de grote uitblinker bij FC Barcelona. „Hij is de meest belangrijke speler die het verschil kan maken. Hij kan een wedstrijd uit het niets doen kantelen”, sloot Rakitic af. Dankzij de overwinning op Sevilla verstevigden de Catalanen de koppositie in La Liga. De voorsprong op Atlético Madrid bedraagt tien punten en aartsrivaal Real Madrid staat zelfs al op een achterstand van twaalf punten. Beide achtervolgers hebben wel een duel minder gespeeld.