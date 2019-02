’Focus moet Feyenoord tegen PSV aan winst helpen’

Feyenoord beleeft een wisselvallige herstart van competitie. Inmiddels is zelfs de derde plek in gevaar gekomen en staat AZ nog slechts op een achterstand van twee punten. Een overwinning in Eindhoven is dus van groot belang. „We moeten gewoon blijven focussen en deze wedstrijd ook winnen”, aldus Everton-huurling Cuco Martina.

Het was voor de Rotterdammers een lastige voorbereidingsweek, zo stelt Martina in Studio Feyenoord. „Je hebt thuis een goede prestatie geleverd tegen De Graafschap en dan krijg je weer zo’n tegenslag”, doelde de verdediger op de nederlaag (1-0) van vorige week op bezoek bij FC Groningen. „Dat is niet leuk voor de groep.”

Aanval

Over PSV wil Martina eigenlijk niet teveel kwijt. „Ze hebben goede spelers en de aanval is hun sterke punt. We moeten niet focussen op PSV, maar vooral naar onze eigen kwaliteiten kijken, Dan kunnen we deze klus zeker klaren. We weten dat het niet makkelijk gaat worden, maar we gaan ons best doen.”

Feyenoord maakte onlangs in de competitie nog indruk tegen Ajax. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in de tweede competitiewedstrijd na de winterstop met 6-2 van de Amsterdammers. Dat gebeurde destijds wel in een kolkende Kuip. Een week later leed Feyenoord namelijk op bezoek Excelsior gewoon weer een nederlaag. Die wisselvalligheid tekent het huidige Feyenoord.

„We kunnen het, we hebben het dit seizoen diverse keren in grote wedstrijden laten zien”, zegt Van Bronckhorst, zonder zichzelf moed in te praten. Robin van Persie vult aan: „Dat er kwaliteit in het elftal zit, hebben we eerder tegen Ajax en PSV bewezen. Anders haal je zo’n hoog niveau niet.”

PSV - Feyenoord begint vanmiddag om 14.30 uur en is hier via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut te volgen.