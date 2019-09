Fortuna-coach woest op spits: ’Afschuwelijk en schandalig’

De spits uit Senegal maakte in de vijfde minuut van de blessuretijd de aansluitingstreffer, en in tegenstelling tot snel de bal pakken en met zijn ploeggenoten op jacht te gaan naar de 3-3, maakte Ciss een paar salto’s om zijn doelpunt te vieren.

„Ik zag die flikflak vol afschuw en ongeloof aan vanaf de bank”, aldus Ultee bij Fox Sports. „Je kan er veel woorden aan vuil maken, maar dat je op zo’n moment besluit om dit te doen, vind ik schandalig. Wat we er mee gaan doen? We hebben hem in de kleedkamer al verteld hoe we er over denken.”

