Stand in Eredivisie: Ajax hijgt PSV in de nek

PSV speelde in eigen huis met 1-1 gelijk. Feyenoord kwam zelfs, nadat Sven van Beek al de rode kaart had gekregen, via Nicolai Jørgensen verrassend op voorsprong. Hirving Lozano beperkte met de gelijkmaker uiteindelijk de schade. Maar doordat Ajax eenvoudig met 1-5 won op bezoek bij ADO Den Haag is de voorsprong van PSV op de Amsterdammers geslonken tot twee punten. En dat met in de wetenschap dat beide ploegen elkaar later dit seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA treffen.

Ook in de onderste regionen is het spannend. Zo zorgde De Graafschap zaterdagavond voor een stunt door met 3-0 op bezoek bij PEC Zwolle te winnen. Daardoor namen de Superboeren in de strijd tegen rechtstreekse degradatie voor even afstand van NAC Breda, dat met 0-0 gelijkspeelde tegen FC Groningen. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nu vier punten.

