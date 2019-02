Joost Luiten zakt weg na ’frustrerende dag’

Luiten staat na drie rondes op de baan van Chapultepec op 212 slagen, één onder par. Daarmee heeft hij de leider van de wedstrijd uit het oog verloren. Dustin Johnson voltooide de derde ronde in 66 slagen en staat op 197 slagen, zestien onder par. De 34-jarige Amerikaan heeft een voorsprong van vier slagen op de Noord-Ier Rory McIlroy. Daarna volgt een groep van vier golfers die staan op 9 onder par.

In de derde ronde begon Luiten nog wel goed, met een birdie op de eerste hole. Daarna sloeg hij vier bogeys. ,,Het was echt zo’n dag dat eigenlijk niets lukte en ook niets echt meezat", keek de golfer er zelf op terug. ,,Ik begon nog wel goed met een easy birdie op hole 1. Op hole 3 een bogey door een slechte eerste putt, op 4 en 5 mis ik putts voor een birdie. Zulke putts moeten vallen om goed in de ronde te komen maar dat gebeurde dus niet." Luiten noemde het zelf een frustrerende dag.

Bij het toernooi niet ver van Mexico-Stad zijn de beste 75 spelers van de wereld aanwezig. Het prijzengeld bedraagt 10,25 miljoen dollar, zo'n 9 miljoen euro.