Live: Ajax dankzij VAR op voorsprong

ADO - Ajax is hier via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut te volgen.

Ajax kwam in Den Haag moeizaam uit de startblokken. In de 38e minuut keek de ploeg van trainer Erik ten Hag zelfs tegen een achterstand aan door een doelpunt van Nasser El Khayati. Binnen acht minuten bogen de Amsterdammers die achterstand echter om in een voorsprong.

Donny van de Beek tekende in de 39e minuut voor de gelijkmaker, waarna Dusan Tadic vlak voor rust vanaf de strafschopstip de 1-2 tegen de touwen schoot. Ajax kreeg de penalty, nadat Jeroen Manschot door de VAR naar de kant was geroepen. De arbiter zag in eerste instantie geen overtreding in het duel dat Aaron Meijers met Ajax-aanvaller Kasper Dolberg aanging. Daar kwam hij na het zien van de beelden op terug.

Bij Ajax startte Dolberg in de basis en nam Klaas-Jan Huntelaar plaats op de bank. Ook David Neres behoorde tot de eerste elf spelers. Trainer Ten Hag heeft Lasse Schöne naar de reservebank verwezen. De Deen kan - mocht hij tegen ADO invallen - een mijlpaal bereiken. In dat geval speelt hij zijn 270e wedstrijd voor Ajax en dat is er eentje meer dan zijn landgenoot Søren Lerby.

De achtervolging op PSV kan in Den Haag door Ajax weer worden vervolgd. Bij winst nadert de ploeg van Ten Hag de regerend landskampioen tot op één punt. PSV staat vanmiddag om 14:30 uur zelf voor de lastige thuiswedstrijd met Feyenoord.

Opstelling Ajax:

Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Van de Beek, Ziyech en De Jong; Neres, Dolberg en Tadic.