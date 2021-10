Arsenal er wel héél vroeg bij: club hengelt 4-jarig jongetje binnen

Salman is de jongste nieuwkomer in de pre-academie van Arsenal, nadat hij de aandacht trok door met zijn vaardigheden spelers om de tuin te leiden die dubbel zo oud zijn.

Salman vertelt in een video dat Arsenal zijn favoriete team is. Het dribbelwonder kan al meteen op bewondering rekenen van de scout van Arsenal, Stephen Deans. „Hij doet dingen die ongelofelijk zijn. De manier waarop hij schiet, het ziet er te scherp uit voor iemand van die leeftijd. Ik kan bijna niet geloven dat hij nog maar vier is. Ik sprak met zijn ouders en intussen heeft hij al een paar sessies bij ons achter de rug. Hij toonde dat zijn vaardigheden niet per ongeluk waren, hij toont ze de hele tijd.”

Salman is intussen vijf en heeft nu ook al aanbiedingen van andere grote clubs op zak. Jadon Sancho en Marcus Rashford kennen de jonge Salman intussen ook en staan zelfs al met hem op de foto.

Bron: BBC