Van der Mark valt bij WK Superbike net buiten podium

Desondanks was de Yamaha-coureur die in de derde en laatste race vierde werd, niet ontevreden. Het moeilijke, glooiende circuit van Phillip Island aan de zuidkust van Australië met uitkijk op de zee staat bekend als ’bandenvreter’. Er moest tactisch gereden worden om de Pirelli-band niet te veel te belasten. „Daarom ben ik best blij met die vierde plaats nadat ik het hele weekeinde problemen met de houdbaarheid van de band had. Belangrijk is dat ik heel wat punten heb kunnen pakken in Phillip Island”, vertelde de Rotterdammer die na de eerste races vijfde in de titelstrijd staat op slechts 1 punt van de andere Yamaha-rijders Marco Melandri en Alex Lowes.

Onbetwist koploper is de Spanjaard Alvaro Bautista die de première van de Ducati Panigale V4 R tot een groot succes maakte door alle races superieur te winnen. Alleen in de sprintrace over tien ronden die als superpolerace voor het eerst in de superbikeformat is opgenomen, kon regerend wereldkampioen Jonathan Rea enigszins met zijn Kawasaki X-10RR volgen. De Noord-Ier finishte op 1,178 seconde. In de andere wedstrijden waarin Rea als tweede werd afgevlagd, eindigde hij op grote afstand (12,195 sec).

Ook Van der Mark en zijn teamgenoot Lowes moesten de meerdere erkennen in Bautista, maar niet in de andere Ducati-rijders. Vice-wereldkampioen Chaz Davies die ook op met de nieuwe Panigale V4 reed, stelde teleur met klasseringen die schril afstaken bij die van Bautista (10e en 7e).

„Ik had een echt goede start en wilde in het begin niet te veel van mijn band vergen. Ik hield mijn eigen ritme aan, al was dat niet met de snelheid die ik gewild had. Het was evenwel de enige manier om de wedstrijd uit te rijden. Tegen het einde gingen de Kawasaki’s en ook Marco Melandri langzamer, waardoor ik Marco in de laatste ronde kon passeren”, legde Van der Mark het tactisch karakter van de race uit.

In de supersportklasse won de Zwitser Randy Krummenacher op Yamaha de openingsrace. De Nederlanders Jamie van Sikkelerus en Glenn van Straalen pakten met resp. de 13e en 14e plaats hun eerste WK-punten. Rob Hartog ontbrak vanwege een crash in de vrije training waarbij hij zijn onderarm nabij de pols brak.

Superpolerace, 10 ronden: 1. Bautista (Spa) Ducati, 2. Rea (GBr) Kawasaki, 3. Haslam (GBr) Kawasaki, 4. Lowes (GBr) Yamaha, 5. Van der Mark (Ned) Yamaha, 6. Melandri (Ita) Yamaha. Race 2, 22 ronden: 1. Bautista, 2. Rea, 3. Haslam, 4. Van der Mark, 5. Lowes, 6. Melandri.

WK-stand: 1. Bautista 62 punten, 2. Rea 49, 3. Melandri 30, 4. Lowes 30, 5. Van der Mark 29.