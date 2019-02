Leicester City ontslaat trainer na vernedering in eigen huis

Leicester City leed zaterdag een gevoelige nederlaag op eigen veld tegen Crystal Palace. Dat duel ging met liefst 1-4 verloren. Puel stond sinds oktober 2017 aan het roer bij de landskampioen van 2016 uit de Premier League. De 57-jarige Fransman volgde destijds de ontslagen Craig Shakespeare op.

,,De club bedankt Claude voor zijn inspanningen bij het leiden van het team in de zestien maanden dat hij in Leicester was en wenst hem het beste in zijn toekomstige carrière", luidt het statement van Leicester City. Naast Puel vertrekt ook assistent-coach Jacky Bonnevay. Mike Stowell en Adam Sadler, de coaches van het eerste jeugdteam, trainen het profteam voorlopig.

De opvolger van Puel lijkt al klaar te staan. Volgens de Engelse media staat Brendan Rodgers (46) op pole position. Hij is momenteel echter nog de coach van Celtic en heeft bij de Schotse club een doorlopend contract.

