Live: Van Persie op de bank bij PSV - Feyenoord

Bij Feyenoord begint Robin van Persie op de bank. In de spits staat Nicolai Jørgensen geposteerd. Hij wordt in de voorhoede geflankeerd door Steven Berghuis en Sam Larsson. Jerry St. Juste is ziek en is er niet bij. De rechtsbackpositie wordt nu ingenomen door Cuco Martina. Jan-Arie van der Heijden neemt in het centrum van de verdediging plaats naast Sven van Beek en Calvin Verdonk is de linksback.

Bij PSV heeft trainer Mark van Bommel ten opzichte van het gelijkspel (2-2) tegen sc Heerenveen geen wijziging aangebracht. Hirving Lozano start daardoor gewoon in de basis. De Mexicaan werd vorige week tegen Heerenveen al in de rust gewisseld, omdat hij zijn taken in de ogen van Van Bommel niet goed uitvoerde. Op het middenveld kiest Van Bommel wederom voor Gastón Pereiro, met naast zich Pablo Rosario en Jorrit Hendrix.

PSV - Feyenoord is vanaf 14:30 uur hier via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut te volgen.

Onze verslaggever Erik van Haren is ter plekke en zorgt gedurende de wedstrijd voor de belangrijkste updates.