Moreira aanvaardt excuses van trainer Den Bosch

Dat deed hij naar aanleiding van zijn uitspraak van zondag, toen hij de aanvaller van Excelsior ’een zielig mannetje’ noemde. Van der Ven zei dat na afloop van het duel, waarin Mendes Moreira na racistische geluiden vanaf de tribune van het veld wilde stappen. De coach van Den Bosch werd na zijn woorden bedreigd en bracht de nacht uit veiligheidsoverwegingen niet in zijn eigen huis door.

„Dat had te maken met zijn juichen voor de tribune van de M-side en niets met racisme of het feit dat hij daarom van het veld liep. Ik ben absoluut niet racistisch en heb sowieso veel spijt van mijn opmerking. Ik zei dat vanuit emotie en had dat niet moeten doen”, aldus Van der Ven maandag over Mendes Moreira.

Mendes Moreira heeft de excuses aanvaard. „Ik hoorde hem dat zeggen vlak voordat ik een interview had met FOX Sports en reageerde daar emotioneel op tijdens dat gesprek”, zegt hij. „Ik had natuurlijk absoluut niet kunnen voorzien dat dit deze gevolgen zou hebben. Als je hoort over de bedreigingen die hij heeft ontvangen, dan vind ik dat heel erg. We hebben het nu uitgesproken.”

