Ajax werkt aan doelsaldo in strijd landstitel

Voor trainer Erik ten Hag was het na Real Madrid eigenlijk de eerste echte testcase: kunnen de Amsterdammers ook uit bij ADO - de laatste jaren een zeer lastige tegenstander voor Ajax - alles op alles zetten om de wedstrijd te winnen? Bovendien kon de recordkampioen de druk op naaste concurrent PSV vergroten door op één punt achterstand in de titelstrijd te komen.

Maar ADO had goed gekeken naar de uitduels van Ajax bij Feyenoord en Heracles en begon dan ook fel aan de wedstrijd. Tot grote kansen leidde dit echter niet. De eerste twintig minuten ging er dan ook vooral best veel fout aan beide kanten. Het eerste echte gevaarlijke wapenfeit van de Amsterdammers - een schot van Noussair Mazraoui - leek zelfs de buitenkant van de paal te schampen.

Hakim Ziyech met een hoogstandje. Ⓒ VI Images

El Khayati

Op het half uur dacht Tomáš Necid met een omhaal de krantenkoppen te halen, maar zijn doelpoging ging net over het doel van André Onana. Een paar minuten later hadden de Amsterdammers op 0-1 moeten komen. Een mooie combinatie van Dusan Tadic eindigde bij de tweede paal, waar David Neres een teen tekortkwam voor een treffer.

Een moment tussen Frenkie de Jong en ADO-doelman Robert Zwinkels een paar minuten later zorgde ervoor dat de VAR in actie moest komen. Scheidsrechter Jeroen Manschot zag in eerste instantie geen penalty in het contact tussen de middenvelder en de sluitpost. Ook de ’video assistant referee’ niet, dus het spel mocht doorgaan. En daar profiteerde ADO van, want Nasser El Khayati bezorgde de Hagenaars enkele minuten later de 1-0 voorsprong. Na wat kappen en draaien in de zestienmeter van Ajax lag de bal voor zijn rechter: het leder verdween in de hoek achter een kansloze Onana.

Nasser El Khayati zet ADO op 1-0 Ⓒ VI Images

VAR

Maar erg lang kon de equipe van trainer Alfons Groenendijk hier niet van genieten. Na een prachtige steekpass van Daley Blind mocht Donny van de Beek alleen op Zwinkels aflopen. Met een fraaie kapbeweging kon hij zo de 1-1 binnenschuiven.

Robert Zwinkels wordt door Donny van de Beek verschalkt Ⓒ VI Images

Ajax drukte door en kreeg via Tadic een goede kans, waar Kasper Dolberg wegdraaide van Aaron Meijers en ter aarde stortte.

Het penalty-moment van Kasper Dolberg Ⓒ Matty van Wijnbergen

In eerste instantie floot Manschot niet, maar na ingrijpen van de VAR moest hij toch gaan kijken. De leidsman kon dan ook maar één conclusie trekken: strafschop en juiste beslissing van de mannen in Zeist dus. Tadic ging achter de bal staan en schoot het leder keurig binnen: 1-2. Ondanks protesten van de ADO-kant, want daar werd beweerd dat John Goossens vooraf aan het moment in de zestien werd aangetikt door Van de Beek.

Finesse

Na rust een sterker Ajax, waar de ploeg van Ten Hag had wedstrijd meer onder controle had. Het leverde veel gevaar op voor de goal van ADO, maar niet per se grote kansen. Daarvoor ontbrak de finesse bij de Amsterdammers.

ADO vocht wel voor wat het waard was en bij een 1-2 stand kon een moment genoeg zijn voor een punt. De Amsterdammers konden het verschil in ieder geval niet in de score tot uiting brengen.

Ziyech

Althans, tot de 74e minuut , toen Hakim Ziyech - die verder nauwelijks positief in het spel voorkwam - het duel besliste. De Marokkaanse middenvelder mocht aanleggen vanaf zo’n twintig meter. Met een ’vieze’ stuit belandde de bal achter Zwinkels: 1-3. Dat was de nekslag voor ADO.

Enkele minuten later kreeg De Jong vrije doortocht, die de bal meegaf aan Van de Beek. De middenvelder zag Dolberg meelopen en die mocht dan ook de 1-4 binnentikken. In de slotfase begon Ajax nog an het doelsaldo te werken. Lex Immers ging hopeloos in de fout in zijn eigen zestien en daar profiteerde Ziyech wederom optimaal van: 1-5. Het betekende ook meteen de eindstand.

