Ten Hag tevreden na zege: ’Op naar Feyenoord’

In de eerste helft mocht het spel van Ajax wel wat sneller van Ten Hag. „Dat kwam ook omdat het veld zo stroperig was. Maar wij moeten toch meer brengen en sneller voetballen om de tegenstander uit elkaar te spelen. Wij kregen de kansen, maar kwamen toch op achterstand. Gelukkig maakten we dat snel goed.”

Ajax startte met Kasper Dolberg in de spits en Donny van de Beek op de positie van de gepasseerde Lasse Schöne. „Zo konden we nog aanvallender spelen. Donny heeft dat met een doelpunt en assist goed ingevuld. En Dolberg wordt steeds sterker. Al mag hij soms nog iets gretiger zijn.”

„Al met al een goede zege”, concludeerde Ten Hag. „Op naar woensdag”, blikte hij vooruit op de halve finale van de beker tegen Feyenoord. „Daar hebben we wat recht te zetten.”

