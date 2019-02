Groenendijk baalt van ’Haags Kwartiertje’

DEN HAAG

Trainer Alfons Groenendijk snapt niet dat zijn spelers van ADO niet meer thuis gaven in het 'Haags Kwartiertje'.

,,Ik snap wel dat de wedstrijd in de laatste vijftien minuten al gespeeld was na die 3-1. Maar die nederlaag van 5-1 is veel te geflatteerd. Mijn spelers doen zich tekort zo. Want ze hebben daarvoor wel alles gegeven."

,,Wij mogen het niet zo opgeven in de slotfase", zei Groenendijk. ,,Net zoals we in de slotfase van de eerste helft na onze 1-0 nog twee tegentreffers toestaan. Dat is onnodig. We laten Daley Blind zo maar doorlopen."

Groenendijk kreeg een gele kaart omdat hij protesteerde na de 2-1 van Dusan Tadic, die na tussenkomst van de videoscheidsrechter een strafschop mocht nemen. ,,Die overtreding op Dolberg kan je als strafschop beoordelen. Maar vlak daarvoor krijgt John Goossens een duw in de rug. Daar moet je dan ook naar kijken. Wij spelen de bal dan vaak over de zijlijn, maar Ajax doet dat niet en komt zo voor."