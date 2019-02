Kodaira stevent af op tweede titel

Brittany Bowe eindigde als tweede (37,67). De derde plaats was voor Angelina Golikova (37,71).

Kodaira mikt in Heerenveen op haar tweede wereldtitel sprint. Ook in 2017 was ze al eens de beste van de wereld. Ze heeft met alleen de 1000 meter nog te gaan een voorsprong van 1,17 op landgenote Miho Takagi, Bowe staat derde op 1,35.

Letitia de Jong kwam een stuk sterker voor de dag dan zaterdag. Ze was vier tienden sneller dan op de eerste 500 meter en kwam tot een tijd van 38,05. Daarmee eindigde ze op de negende plaats en was ze de beste Nederlandse.

Sanneke de Neeling raffelde haar tweede 500 meter af in 38,25 seconden en belandde op de twaalfde plek. Nederlands kampioene sprint Jutta Leerdam vond zichzelf dankzij een tijd van 38,50 terug op de vijftiende plek.

De Nederlandse dames doen niet meer mee op de podiumplaatsen. De Neeling bezet in het tussenklassement de achtste plek. De Jong en Leerdam staan respectievelijk twaalfde en dertiende.

Het toernooi wordt zondagmiddag afgesloten met de tweede 1000 meter.