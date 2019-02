Schöne evenaart record als invaller

„Dat voelt wel een beetje raar”, zei hij. „Want ik was liever begonnen. Maar ik ben erg trots op dit record. Ik sta bovenaan een mooi lijstje.”

Voor Schöne kwam het niet als een verrassing dat hij niet aan de aftrap mocht verschijnen. „Ik had de hele week al zo’n gevoel. Het is niet leuk. Maar ik had me er al een beetje op ingesteld. Er is eigenlijk altijd wel discussie over mij. De één vindt mij te oud en te traag, de ander weer niet. Ik zal nooit meer snel worden, maar ik kan de ploeg denk ik nog steeds helpen. We gaan wel zien wat er de komende weken gaat gebeuren. Maar ik ga er in ieder geval vanuit dat ik dit record alleen in handen krijg.”