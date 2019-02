Fuglsang pakt eindzege in Andalusië

De Europees kampioen van Mitchelton-Scott hield in de sprint de Spanjaarden Enrique Sanz en Carlos Barbero achter zich. Lars Boom passeerde als achtste de finish.

Zaterdag had Fuglsang in de zware bergrit door de Sierra Nevada de leiderstrui veroverd in een rit die gewonnen werd door de Brit Simon Yates. Steven Kruijswijk finishte als derde in die etappe. Die positie bekleedt de renner van Jumbo-Visma ook in het eindklassement.