Koelizjnikov in zetel na evenaring baanrecord Thialf

De Rus, in 2015 en 2016 al de beste spurter van de wereld, won op die manier de afstand en verstevigde met zijn razendsnelle tijd bovendien de leidende positie in het tussenklassement.

De Japanner Tatsuya Shinhama ging rond in 34,45 en werd tweede. Dat is ook zijn plek in het tussenklassement: +0,63. Kai Verbij noteerde de derde tijd: 34,74.

De sprinter van Reggeborgh had zijn kansen op een tweede wereldtitel sprint zaterdag al in rook op zien gaan door een ongelukkige wissel in zijn 1000 meter-rit met Koelizjnikov. In zijn eerste 500 meter had de kampioen van 2017 nog indruk gemaakt met een tweede plaats. Verbij klom door zijn sterke tweede 500 meter wel weer iets omhoog. Hij staat nu vijfde plek, op +1,97 van de Russische koploper.

Kjeld Nuis eindigde de tweede 500 meter op plaats zeven (35,05). Hij bezette in het tussenklassement de derde positie, maar zakte naar plek vier (+1,76). Op de afsluitende 1000 meter kan de olympisch kampioen nog het een en ander rechtzetten. Vorig jaar in Changchun eindigde hij als tweede, achter winnaar Lorentzen, die met nog een afstand te gaan derde staat: +1,33.

Hein Otterspeer reed een tijd van 35,14, goed voor de tiende plek. In het klassement staat hij achtste.