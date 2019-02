PSV loopt averij op tegen sterk Feyenoord

De ploeg van trainer Mark van Bommel wist dat er maar één ding moest gebeuren op zondagmiddag: winnen tegen de Rotterdammers. Ajax had immers met 5-1 gewonnen in Den Haag en verkleinde het onderling verschil in de Eredivisie tot één punt. Voor Feyenoord - dat startte zonder Robin van Persie - leek vooraf het vizier vooral op de bekerkraker tegen Ajax te staan.

Toch was het aftasten op het begin. De Eindhovenaren kregen de bal, maar tot een echt overwicht of offensief leidde dit niet het eerste kwartier. Een mooie plek voor een vrije trap van Gaston Pereiro, maar zijn trap was zwak. Een minuut later mocht Jens Toornstra aanleggen, maar Jeroen Zoet stond daarbij in de weg.

Overwicht

En weer een minuut later had PSV op 1-0 moeten komen. Een prachtig steekballetje van Steven Bergwijn op Luuk de Jong zette de topscoorder van de Eredivisie alleen voor doelman Kenneth Vermeer, maar die was er vliegensvlug bij om nog net redding te brengen.

Maar Feyenoord kreeg langzaam maar zeker de overhand in de wedstrijd. De ploeg van Van Bommel raakte veel te snel de bal kwijt en kreeg geen vat op het spel van de Rotterdammers. Jørgensen kreeg dan ook een vrije schietkans; zijn poging ging maar net naast, tot afgrijzen van de Deense spits. De Eindhovenaren wisten niet waar ze het moesten zoeken, maar Feyenoord profiteerde voor rust in ieder geval niet van het overwicht.

Rood

Na rust eenzelfde spelbeeld. Feyenoord domineerde en kreeg de beste mogelijkheden. Maar steeds was daar Zoet die in de weg stond. Maar alles draaide om toen Sven van Beek aan de noodrem trok bij het diepgaan van Hirving Lozano. Scheidsrechter Higler kon niets anders doen dan direct rood trekken. De vrije trap ging er echter niet in.

Van Beek krijgt rood. Ⓒ ANP Pro Shots

En PSV kreeg een beste kans via een kopbal van Luuk de Jong, maar Vermeer redde knap. Toch namen de Rotterdammers verdiend de voorsprong, met tien man. Jørgensen mocht oprukken en zomaar vrijuit uithalen: Zoet dook in de juiste hoek maar was kansloos: 0-1.

Maar de ploeg van Van Bommel rechtte de rug want een minuut later was het weer 1-1. Invaller Gakhpo gaf de bal voor en Lozano liep prachtig tegen de bal aan. Daarna begon PSV aan een slotoffensief waarbij De Jong heel dicht bij de winnende treffer was, maar een teen te kort kwam.

Ook Bergwijn in minuut 88 zat dicht bij de 21, maar zijn inzet ging rakelings naast. Vermeer bleek de reddende engel voor Feyenoord. Na een prachtig schot van Bergwijn was daar de sluitpost met een fraaie safe in de 90e minuut. De Eindhovenaren kwamen steeds net iets te kort voor de zege. De kopbal van Dumfries in de slotseconde was ook een prooi voor Vermeer.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.