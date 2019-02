De Jong: ’Dat hakt erin’

Hij vervolgt tegenover Fox Sports: „De eerste helft was niet goed. We wilde druk zetten, maar Feyenoord speelde zich daar onderuit. De tweede helft kwamen we beter uit de kleedkamer. Met een man meer krijgen we een goal tegen, dat mag niet.”

Toch had PSV de winst er nog uit kunnen slepen. „Dan valt ’ie net niet goed in de slotfase. Maar gezien de wedstrijd in 1-1 een terechte uitslag. Nu mogen we in de titelstrijd geen schade meer oplopen.”

