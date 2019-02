Tsitsipas wint ATP-toernooi van Marseille

De 20-jarige Griek was op het Franse hardcourt als eerste geplaatst en hij maakte zijn status volledig waar. Tsitsipas, die op de drempel van de mondiale top 10 staat, versloeg Michail Koekoesjkin uit Kazachstan in de finale in twee sets: 7-5 7-6 (5). De partij duurde bijna 2 uur.

Tsitsipas brak vorig jaar door op de ATP Tour. Hij stond drie keer in de finale en veroverde in Stockholm zijn eerste titel op het hoogste niveau. Op de Australian Open drong de Griek vorige maand door tot de halve finales, waarin hij moest buigen voor Rafael Nadal. Op het tennistoernooi van Rotterdam stelde de publiekstrekker teleur. Tsitsipas vloog er in Ahoy al in de eerste ronde uit.