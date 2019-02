Zinderende titelstrijd: wie treffen PSV & Ajax nog?

Steven Bergwijn (PSV) in duel met Frenkie de Jong (Ajax) Ⓒ PRO SHOTS

Door het gelijkspel van PSV tegen Feyenoord is Ajax de Eindhovense koploper tot op twee punten genaderd. De titelstrijd in de Eredivisie wordt, met nog elf wedstrijden te gaan, dan ook met de week spannender. Wat is het resterende competitieprogramma nog van beide teams?