’Gio’ tevreden: ’Totale controle in eerste helft’

De Rotterdammers revancheerden zich met hun goede optreden voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0). Van Bronckhorst vond dat het slechtste duel van zijn ploeg sinds hij hoofdtrainer is van Feyenoord.

,,In de eerste helft hadden we de totale controle. In die fase vergaten we onszelf te belonen'', aldus Van Bronckhorst. Feyenoord moest na een uur spelen met een man minder verder na rood voor Sven van Beek. Feyenoord kwam voor, maar Hirving Lozano scoorde snel tegen.

,,Na de 1-1 voel je dat PSV komt. We zijn niet in paniek geraakt en hebben de wedstrijd goed uitgespeeld. Kenneth Vermeer redde een aantal keren goed'', oordeelde Van Bronckhorst. ,,Ik ben hier heel blij mee. We hebben veel tijd gestoken in het verwerken van het verlies en ons daarna snel op PSV geconcentreerd. We hebben energie gestopt in het spel dat we moeten laten zien.''

Bekijk ook: PSV loopt averij op tegen sterk Feyenoord