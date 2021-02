Erik ten Hag legt collega’s over de knie

Valentijn Driessen

Erik ten Hag constateerde dat Ajax van alle Eredivisie-clubs in het ongunstigste schema zat. Direct in de hoek gezet als excuustrainer, was het slechts een constatering, geen uitvlucht. De tukker verkondigt juist altijd dat hij geen invloed op het competitieschema heeft en het dus geen zin heeft zich daar druk over te maken. Als topclub moet je niet zeuren over het programma. Het is zaak proactief beleid te voeren bij de samenstelling van je selectie en het managen van je elftal.