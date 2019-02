Juventus moeizaam langs laagvlieger Bologna

Invaller Paulo Dybala nam de enige treffer voor zijn rekening. Juventus verstevigde met de krappe 1-0-zege de koppositie en hield de ongeslagen status ook na 25 wedstrijden vast.

Dijks

Bologna, met Mitchell Dijks in de basis, maakte het de 'Oude Dame' nog knap lastig. Juventus had moeite om door de defensie van de thuisclub te komen. Uiteindelijk lukte het toch in de 67e minuut, toen Dybala attent reageerde bij slecht uitverdedigen.

Juventus heeft door de zege het gat naar nummer twee Napoli vergroot tot 16 punten. Napoli komt nog in actie tegen Parma.

