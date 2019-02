Liverpool verliest weer punten in titelstrijd

Door het gelijkspel komt de ploeg van coach Jürgen Klopp op 66 punten. Dat is er één meer dan Manchester City.

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, had wel een veldoverwicht maar kwam niet tot grote kansen. De eerste helft viel vooral op door vier noodgedwongen wissels. United-coach Ole Gunnar Solskjaer zag Ander Herrera, Juan Mata en Jesse Lingard met een blessure uitvallen. Lingard had Liverpool-doelman Alisson vlak daarvoor tot een redding gedwongen. Bij de bezoekers haalde Roberto Firmino de rust eveneens niet.

In de tweede helft zette Liverpool meer druk, maar werd doelman David De Gea van United nauwelijks getest. Het was voor Liverpool de eerste competitiewedstrijd zonder doelpunt sinds de 0-0 tegen Manchester City in oktober.