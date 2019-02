Van Bommel: ’Leek of we met ’dikke benen’ speelden’

„We hadden het heel erg moeilijk. Feyenoord deed het goed. Alle ’klutsballen’ vielen ook bij Feyenoord in de voeten. Wij kwamen overal te laat. En als we de bal veroverden, waren we ’m snel weer kwijt. Dan lijkt het wel of wij met ’dikke benen’ speelden”, aldus de trainer van de Eindhovenaren.

PSV haalde de rust met 0-0. „Dan probeer je wat te veranderen. Het was ook beter dan de eerste helft”, aldus Van Bommel, die Hirving Lozano in de 72e minuut een achterstand ongedaan zag maken. „Daarna spelen we weer zoals we kunnen. We kregen vier of vijf kansen en hadden de wedstrijd nog moeten winnen ook.”

Het was het derde weekeinde op rij dat PSV punten verspeelde. Voor de winterstop wonnen de Eindhovenaren hun wedstrijden nog makkelijk. „Het heeft zeker niet met frisheid te maken”, vindt Van Bommel, die aangaf niet van plan te zijn wijzigingen in zijn basiselftal door te voeren. „We kunnen tot het einde knokken en komen ook vaak terug. De resultaten zijn niet zoals we willen. Wij verliezen veel punten, maar de concurrentie ook. We staan nog net zoveel punten voor als zes wedstrijden geleden.”

