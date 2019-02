Wéér pijnlijke nederlaag Van Barneveld

Een dag eerder ging het ook al in een vroegtijdig stadium mis. Nadat ’Barney’ in de eerste partij toen nog met 6-3 wist te winnen van Matt Clark, riep Steve Beaton hem vervolgens in de tweede schifting een halt toe; eveneens 6-3. Een week eerder liet de 51-jarige Hagenees vanwege andere verplichtingen de edities 3 en 4 al schieten. Tijdens de Players Championships 1 en 2 reikte hij overigens al niet verder dan de tweede ronde.

WK darts

Dat Van Barneveld zich weer op de vloertoernooien laat zien, heeft vooral te maken met zijn lage klassering op de wereldranglijst. Na het desastreus verlopen WK, met uitschakeling in de tweede ronde tegen de onbekende Litouwer Darius Labanauskas, duikelde hij op de zogenoemde Order of Merit naar een 29e plek. Dat betekent dat Van Barneveld, omdat hij buiten de top-16 valt, niet meer automatisch is geplaatst voor de majortoernooien.

Wil hij tijdens zijn afscheidsjaar toch het WK bereiken, dan moet ’Barney’ tegen het einde van het jaar in de top-32 van de wereld bivakkeren. Mede via de vloertoernoeien hoopt hij die doelstelling te behalen.

Succesje

Wel boekte Van Barneveld vrijdagavond nog een mooi succesje. Hij kwalificeerde zich voor de European Darts Open in Hildesheim. Op zijn weg naar plaatsing versloeg hij onder andere landgenoot Benito van de Pas. Een dag eerder, op donderdag, zorgde de nummer 29 van de wereld tijdens de Premier League Darts tegen Mensur Suljovic ook al voor een mooie comeback. In die partij knokte hij zich terug van een 1-5 achterstand en sleepte zo een puntje (6-6) uit het vuur.

Van Barneveld maakt in maart na een afwezigheid van twee jaar nu zijn rentree op het Europese circuit van de PDC. De laatste keer dat het publiek hem op die toer in actie zag, was in 2017. Destijds deed de vijfvoudig wereldkampioen mee aan de German Darts Masters, waarin hij in de kwartfinales verloor.

