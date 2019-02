St. Juste tegen Ajax weer inzetbaar

De rechterverdediger van Feyenoord ontbrak zondag in de uitwedstrijd tegen PSV (1-1). ,,Hij heeft last van zijn rug. Voor vandaag was dat nog onhaalbaar'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst.

Sven van Beek kreeg tegen PSV een rode kaart voor het tegenhouden van de doorgebroken Steven Bergwijn. De centrale verdediger is daardoor geschorst voor de bekerontmoeting met Ajax.