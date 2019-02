Klap komt hard aan bij Dumfries

„De klap komt behoorlijk hard aan. De teleurstelling overheerst op dit moment. Het is zonde”, zei de rechterverdediger, die een goede eerste seizoenshelft kende en in oktober debuteerde in het Nederlands elftal, na de 1-1 tegen Feyenoord. „De eerste helft was Feyenoord beter. De tweede helft waren wij beter. Als je dan met een mannetje meer op het veld staat, moet je zorgen dat je geen doelpunt tegen krijgt.” Dumfries doelde daarmee op de rode kaart van Sven van Beek. Hirving Lozano voorkwam de eerste thuisnederlaag van dit seizoen voor PSV.

„De tweede bal was in de eerste helft vaak voor Feyenoord. Zij waren ook feller en ze wonnen meer duels”, zag Dumfries, die niet bang is dat na drie gelijke spelen op rij paniek bij PSV ontstaat. „We houden het vertrouwen. In eerdere wedstrijden hebben we ook laten zien dat we het kunnen omdraaien. We hebben genoeg ervaring binnen de ploeg om de rust nu te bewaren.”

Bekijk ook: PSV loopt averij op tegen sterk Feyenoord