Van Persie trekt rookgordijn op: 'Fransen niet wijzer maken'

Robin van Persie Ⓒ ANP

Robin van Persie praatte maandag bij aankomst in Noordwijk honderduit, maar over zijn fysieke gesteldheid wilde hij niets zeggen. "Het is niet in het belang van Nederland om het daar nu over te hebben", zei de spits van Fenerbahçe, die na bijna twee jaar afwezigheid terug is bij Oranje. "Ik ben er en verwacht straks ook gewoon te gaan trainen."