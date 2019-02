Solskjaer: ’Alles ging mis bij ons’

„Alles wat mis kon gaan, ging ook mis in de eerste helft”, zei de Noorse trainer, die al binnen 45 minuten door zijn drie wisselmogelijkheden heen was.

Na 20 minuten ging de Spaanse middenvelder Ander Herrera geblesseerd naar de kant, even later gevolgd door zijn landgenoot Juan Mata. Jesse Lingard, die voor Mata in het veld kwam, strompelde kort voor rust weer naar de kleedkamer vanwege een hamstringblessure. „En Marcus Rashford was ook niet fit, maar we moesten hem wel laten staan”, aldus Solskjaer, die afgelopen week ook al middenvelder Nemanja Matic door een blessure zag wegvallen.

„Misschien moet mijn assistent Michael Carrick zijn schoenen maar weer aantrekken”, zei Solskjaer met een knipoog. „Dat is beter dan dat ze mij nodig hebben op het veld.” Bij Liverpool viel aanvaller Roberto Firmino in de eerste helft uit met een enkelblessure.

