Ton Boot Ⓒ Telesport

Jasper, trainer van de A1 van Duinrand S, tikte me in de Dorpsstraat op mijn schouder. Hij zat op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) en wilde per se een professionele voetbaltrainer worden. Ik was om een of andere reden zijn grote voorbeeld en wij praatten veel over sport. Zijn ambitie sprak me erg aan.