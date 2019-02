Van Dijk blijft positief: ’We staan nog steeds een punt voor’

„We waren erg slordig”, begint Van Dijk tegen Ziggo Sport. De verdediger van Liverpool speelde in het hart van de defensie samen met Joel Matip. „Het is goed dat we de nul hebben gehouden”, weet Van Dijk, die de wedstrijd vanuit een positief perspectief wil benaderen. „En we staan nog steeds één punt voor.”

Bekijk ook: Liverpool verliest weer punten in titelstrijd

Blessuregolf

De wedstrijd begon opzienbarend. Niet door een bijzonder scoreverloop of weergaloze acties, maar door een aparte blessuregolf. United-manager Ole Gunnar Solskjaer zag zichzelf namelijk genoodzaakt om al zijn wissels in de eerste helft door te voeren.

Door al die wisselingen liet Van Dijk zich echter niet verrassen. „Tactisch verandert er niet veel, ook niet in verdedigend opzicht. Wij spelen gewoon ons eigen spel. Maar door al die korte onderbrekingen is het wel lastig op jezelf telkens weer te herpakken.”

Liverpool deed er alles aan om tot scoren te komen, maar het zat de bezoekers niet mee. „We doen er altijd alles aan om te winnen. We probeerden het gaatje te vinden en zij speelden op de counter. Af en toe moet je ook wat geluk hebben, zeker bij de vrije trappen”, zegt Van Dijk, die vindt dat zijn ploeg zich moet verbeteren in standaardsituaties.

Kampioenschap

Door het gelijkspel van Liverpool is de strijd om het kampioenschap in de Premier League nog spannender geworden. Het verschil tussen The Reds, de huidige koploper, en de naaste concurrent Manchester City bedraagt nog slechts één punt. Beide ploegen hebben nog zeven wedstrijden voor de boeg.

Liverpool neemt het in de eerst volgende wedstrijd in de Engelse competitie in eigen huis op tegen Watford. Manchester City speelt ook thuis, tegen West Ham.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.