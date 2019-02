Willem II beëindigt zegereeks AZ

De ploeg van trainer Adrie Koster blufte de nummer vier van de eredivisie in Tilburg af en won met 2-1. AZ had de voorgaande zes duels na de winterstop allemaal gewonnen en daarin bovendien geen enkel tegendoelpunt gekregen. Donderdag treffen beide clubs elkaar weer, dan in de halve finale van het bekertoernooi.

AZ had bij winst de derde plaats overgenomen van Feyenoord, maar de ploeg van trainer John van den Brom werd afgetroefd door Willem II. De thuisclub speelde vol op de aanval en creëerde kans op kans.

Bizot

De Griekse aanvaller Marios Vrousai wist AZ-doelman Marco Bizot in de dertiende minuut te verschalken. Het betekende voor Bizot zijn eerste tegentreffer sinds 22 december, toen PSV'er Hirving Lozano hem uit een strafschop passeerde. De doelman hield daarna 558 minuten zijn doel schoon, onder meer in het bekerduel met Vitesse.

Na bijna een half uur verdubbelde Daniel Crowley de voorsprong. De Engelsman kon de bal intikken na een handige actie van Damil Dankerlui. Omdat Willem II verzuimde om echt afstand te nemen, werd het in de slotfase na de aansluitingstreffer van Guus Til nog even spannend. Het elftal van Koster had in december in Alkmaar ook al gewonnen (0-2).