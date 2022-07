FC Twente rondt komst Christos Tzolis af

„Mijn ambitie is om veel te spelen en van waarde te zijn voor het team”, vertelt de Griekse international. „Ik heb gehoord en gezien dat de supporters geweldig zijn en ik kan niet wachten om dit zelf ook te beleven.„Tzolis volgt zijn landgenoot Dimitri Limnios op bij FC Twente. Die stond op de nominatie om ook dit seizoen gehuurd te worden maar liep een kruisbandblessure op. „Ik heb veel contact gehad met Dimitri over deze club. Hij was erg lovend en zei dat het een hele mooie stap was om naar FC Twente te gaan. Ook heb ik een goed gesprek gehad met Ron Jans en Jan Streuer. Het gevoel was goed en ik denk dat dit de beste stap voor mij is.”

Jan Streuer heeft met de komst van Tzolis zijn gewenste linksbuiten binnen: „Tzolis is een creatieve aanvaller met een goede individuele actie. Met zijn goede rechter- én linkerbeen zorgt hij voor veel dreiging en is hij een absolute versterking voor deze ploeg.”

Christos Tzolis is een Grieks international. Hij speelde in de jeugd van PAOK en maakte voor deze club ook zijn debuut. In de zomer van 2021 maakte hij de overstap naar Norwich City. Tzolis speelde tot nu toe 13 interlands voor de nationale ploeg van Griekenland. Zijn contract bij Norwich loopt nog tot medio 2026. FC Twente heeft geen optie tot koop bedongen voor de speler die vorige zomer nog 11 miljoen euro kostte.