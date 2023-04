Leeuwinnen in evenwicht tijdens eerste halve finale CL

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Wolfsburg en Arsenal spelen eerste halve finale Champions League gelijk

19.08 uur: De voetbalsters van Arsenal moeten komende week in eigen huis winnen om de finale van de Champions League te bereiken. Met Oranje-international Victoria Pelova in de basis speelde de club uit Londen met 2-2 gelijk bij VfL Wolfsburg. Bij de Duitse ploeg hadden Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms een basisplaats. De return is op 1 mei in het Emirates Stadium in Londen.

Arsenal kwam terug van een achterstand van 2-0. Halverwege de eerste helft scoorde Wolfsburg in een tijdsbestek van 5 minuten twee keer. Voor 20.000 toeschouwers opende de Poolse Ewa Pajor in de 19e minuut de score door de bal uit een voorzet van Sveindis Jonsdottir hard binnen te schieten. De IJslandse zelf nam de tweede treffer voor haar rekening.

Kort voor rust scoorde de Braziliaanse Rafaelle tegen. Arsenal was naar Wolfsburg afgereisd zonder drie topspeelsters. Vrijdag werd bekend dat Leah Williamson, de aanvoerder van Engeland, een zware knieblessure heeft opgelopen. Zij sloot aan bij de al langer geblesseerden Beth Mead en Oranje-aanvalster Vivianne Miedema. Zo'n 20 minuten voor tijd maakte de Zweedse Stina Blackstenius gelijk.

In de andere halve finale versloeg FC Barcelona zaterdag Chelsea in Londen met 1-0. De return van die wedstrijd is donderdag. De finale wordt op 3 juni gespeeld in het PSV-stadion.

Concurrent van Blind bij Bayern langdurig geblesseerd

15.24 uur: Alphonso Davies lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen bij Bayern München. De linksachter viel tegen FSV Mainz geblesseerd uit en staat een aantal weken langs de kant.

Bayern raakte Davies al na negen minuten kwijt door een blessure aan zijn linkerhamstring. De concurrent van Nederlander Daley Blind moet de laatste vijf wedstrijden in de Bundesliga hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan.

Met het oog op de Duitse titelstrijd is alle hulp welkom voor Bayern. Na de 3-1 nederlaag tegen Mainz wist Borussia Dortmund langszij te komen. De ploeg won met 4-0 van Eintracht Frankfurt, mede door twee doelpunten van Donyell Malen.

Bautista wint ook tweede race Superbike Assen, val Van der Mark

15.19 uur: De Spaanse motorcoureur Álvaro Bautista heeft zondag ook de tweede race van het Superbike-weekeinde in Assen gewonnen. De wereldkampioen van Ducati verstevigde daarmee zijn leidende positie in het klassement. Bautista won ook in de eerste twee raceweekends beide hoofdraces en in Australië en in Assen ook de sprintrace.

De Nederlander Michael van der Mark was een van de vele coureurs die door een val de finish niet haalden. Dat overkwam ook de Brit Jonathan Rea, die zaterdag nog als tweede was gefinisht. Van der Mark was daarin als dertiende geëindigd, goed voor 3 WK-punten. In de sprintrace was de Nederlander van BMW zondagochtend als tiende gefinisht. De gevolgen van zijn val, die er ernstig uit zag, zijn nog niet bekend. Van der Mark moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.

In de afsluitende race 2 hield Bautista de Turk Toprak Razgatlıoglu, de nummer 2 in de WK-stand, en de Italiaan Andrea Locatelli achter zich. Beiden rijden op een Yamaha. De 38-jarige Spanjaard heeft inmiddels met 174 punten een voorsprong van 56 punten op Razgatlıoglu. Van der Mark staat zestiende met 19 punten.

Opnieuw remise in tweekamp om wereldtitel schaken

15.18 uur: De tiende partij in de tweekamp om de wereldtitel schaken tussen de Rus Ian Nepomniatsjtsji en de Chinees Ding Liren is in remise geëindigd. Het was de derde opeenvolgende remise. Nepomniatsjtsji heeft de leiding in de stand, 5,5 - 4,5.

Liren zei dat hij weinig kansen kreeg om iets aan de achterstand te doen. "Hij verdedigde goed. Echte mogelijkheden op een doorbraak heb ik niet gehad." Nepomniatsjtsji: "Het was een solide partij. Ik ben niet in de positie dat ik moet aanvallen. Hiermee kan ik tevreden zijn."

Liren en Nepomniatsjtsji strijden om de opvolging van de Noor Magnus Carlsen. Carlsen, jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar zijn titel niet meer te verdedigen.

De tweekamp gaat maandag verder.

Plat ook op podium in marathon Londen bij rolstoelatleten

12.08 uur: Jetze Plat is als tweede geëindigd in de marathon van Londen bij de rolstoelatleten. De 31-jarige meervoudig wereld- en paralympisch kampioen in het handbiken en paratriatlon noteerde een officieuze tijd van 1.28.44. Hij kwam 5 minuten na de Zwitserse winnaar Marcel Hug over de finish op The Mall.

Het is de tweede podiumplek voor Plat binnen een week. Afgelopen maandag werd hij derde in de marathon van Boston. Ook toen was Hug de snelste.

Golfer Besseling eindigt als 23e in Japan

10.56 uur: Golfer Wil Besseling heeft het Handa Championship in Japan met een gedeelde 23e plaats beëindigd. De Nederlander ging op de slotdag rond in 69 slagen en klom nog twaalf plaatsen in het klassement. Joost Luiten werd 51e in Omitama.

Lucas Herbert schreef het toernooi op zijn naam. De Australiër vierde zijn derde zege op de Europese tour.

Wereldrecordhouder Kosgei na 1 kilometer al uit marathon Londen

10.49 uur: Sifan Hassan is al vroeg in de marathon van Londen een van haar grootste concurrenten kwijtgeraakt. De Keniaanse atlete Brigid Kosgei, met een tijd van 2.14.04 houder van het wereldrecord, stapte al na een 1 kilometer uit.

Kosgei liet voor de start al doorschemeren dat ze niet helemaal topfit was, maar meteen na het startschot op Charlton Way begon ze al te hinken. Na zo'n 3 minuten gaf ze op.

Kosgei liep haar wereldrecord in 2018 in de marathon van Chicago. Ze won twee keer de klassieker over 42,195 kilometer in Londen, in 2019 en 2020.

Hassan maakt in Londen haar debuut op de marathon. De tweevoudig olympisch kampioen nestelde zich na de start achterin de kopgroep van ongeveer dertien atletes.

Jumbo-Visma mist Oomen en Van der Sande vanwege corona in Luik

10.11 uur: Sam Oomen en Tosh Van der Sande verschijnen niet aan de start voor de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Beide renners van Jumbo-Visma zijn positief op corona getest. Ze kunnen Tiesj Benoot en Attila Valter dus niet aan succes helpen. Beide kopmannen van de Nederlandse ploeg voor de heuvelklassieker door de Ardennen kunnen zondag nog wel rekenen op Jan Tratnik, Gijs Leemreize en Michel Hessmann.

Benoot won eind februari Kuurne-Brussel-Kuurne en bewees woensdag in de Waalse Pijl met een zevende plaats nog steeds in vorm te zijn. In Luik-Bastenaken-Luik eindigde de Belg al tweemaal in de top tien.

Basketballers Davis en LeBron James leiden Lakers naar zege

10.00 uur: Basketballers Anthony Davis en LeBron James hebben Los Angeles Lakers aan een zege op Memphis Grizzlies geholpen (111-101). Davis tekende voor 31 punten en LeBron eindigde met 25 punten. Jamel Morant schitterde met 45 punten voor Memphis, maar stond na het laatste fluitsignaal toch met lege handen. Hij moest zich in de slotfase van het duel laten vervangen met een blessure aan een been.

De Lakers leiden tegen Memphis met 2-1 in de play-offs. Het vierde duel tussen beide teams staat voor maandag op de agenda. De eerste ploeg met vier overwinningen plaatst zich voor de halve finales van de Western Conference.

Russell Westbrook had met 37 punten een groot aandeel in de zege van Phoenix Suns op LA Clippers (112-100). De Suns leiden nu met 3-1. Milwaukee Bucks verloor zonder de geblesseerde vedette Giannis Antetokounmpo van Miami Heat (99-121). Miami heeft een voorsprong van 2-1 in de play-offs genomen. Milwaukee Bucks was de best presterende ploeg van de reguliere competitie.

Baanwielrenner Van Schip derde op Nations Cup in Canada

09.49 uur: Baanwielrenner Jan-Willem van Schip is op de Nations Cup in Canada als derde geëindigd op het onderdeel omnium. De 28-jarige Nederlander sprokkelde op de scratch, temporace, afvalkoers en puntenkoers 142 punten bij elkaar . De zege ging naar de Fransman Donovan Grondin (159 punten). De Duitsers Tim Torn Teutenberg eindigde met 146 punten als tweede in Milton, gelegen in Ontario. Vincent Hoppezak werd vierde met 127 punten.

De Nederlandse sprintselectie slaat deze Nations Cup-wedstrijd over. De KNWU heeft alleen renners die uitkomen op de zogeheten duuronderdelen naar Canada gestuurd. Matthijs Büchli won op de eerste dag van de Nations Cup in Canada de afvalkoers.

Maike van der Duin en Daniek Hengeveld eindigden als vierde op het onderdeel madison, achter de ploegen van België, Groot-Brittannië en Italië.