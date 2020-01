Zeperd komt Barty (en Australië) slecht uit

De 24-jarige Brady, de nummer 53 van de wereld, had in zeven pogingen nog nooit van een speelster uit de mondiale top tien gewonnen. „Dit is een beetje onwerkelijk. Ik sta echt te trillen, maar ik speelde erg goed”, zei Brady, die in de eerste ronde al Maria Sjarapova had uitgeschakeld.

Barty maakte voorafgaand aan het toernooi bekend dat zij haar volledige prijzengeld zou doneren aan het Rode Kruis om de slachtoffers van de bosbranden in Australië te helpen. Ze sloeg in het enkelspel 22.050 Amerikaanse dollar bij elkaar, omgerekend bijna 20.000 euro. Barty is nog wel actief in het dubbelspel, samen met Kiki Bertens. Ze staan in de halve finales.

Brady neemt het in de kwartfinales op tegen Petra Kvitova, die geen problemen kende met de Russische qualifier Ljoedmila Samsonova: 6-3 6-2.