Van den Brom: ’Dure les voor bekerduel’

De Alkmaarders incasseerden in Tilburg niet alleen hun eerste tegendoelpunten van dit kalenderjaar, maar ook hun eerste nederlaag (2-1). AZ neemt het donderdag weer op tegen Willem II, dan met als inzet een plek in de finale van het bekertoernooi.

Bekijk ook: Willem II beëindigt zegereeks AZ

Belangrijke les

„Het zal dan anders moeten. Dit was een dure en belangrijke les, die moeten we meenemen naar donderdag”, zei Van den Brom. „We waren geen schim van het elftal dat de afgelopen weken terecht zo werd bewierookt. Als je zo aan een wedstrijd begint, is het heel moeilijk om het tij te keren. We konden niet mee in de strijd van Willem II.”

De Tilburgers wonnen eerder dit seizoen in Alkmaar ook al van AZ (0-2) en gaan dus met veel vertrouwen het bekerduel in. „Dit geeft energie”, zei trainer Adrie Koster bij FOX Sports. „Maar de knop moet wel om, we moeten niet te lang stilstaan bij deze overwinning. Ik weet niet of de ploeg dit twee keer in een week kan. We gaan het proberen.”