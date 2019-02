Bronzen verrassing voor judoka Smink

Hij ontving de medaille in de klasse tot 90 kilogram na een gevecht met de Belg Joachim Bottieau, die in de golden score opgaf met een beenblessure.

Smink won vier partijen op rij alvorens de Japanner Sanshiro Murao hem stuitte in de halve finale. Brons was daardoor nog het hoogst haalbare voor de 21-jarige Amersfoorter. Het lukte Smink niet Bottieau in de reguliere tijd te vloeren, maar toen hij in de golden score zijn tegenstander tegen de grond werkte, bleef deze met pijn aan zijn been liggen.

Routinier Henk Grol greep naast het brons. De Haarlemmer ging bij de zwaargewichten (boven 100 kilogram) onderuit tegen Stephan Hegyi. De Oostenrijker nam Grol in de golden score te grazen met een heupzwaai.

Grol verspeelde eerder deze maand ook al het brons op de Grand Slam van Parijs. Eind vorig jaar was de 33-jarige judoka nog de beste in de Grand Slam van Osaka. Hij ging in Düsseldorf als winnaar van de tatami tegen de Cubaan Andy Granda, de Rus Anton Krivobokov en de Duitser Johannes Frey, maar in de halve finale liet hij zich verschalken door de Japanner Hisayoshi Harasawa. Vervolgens verloor hij ook de strijd om het brons.

In de klasse tot 100 kilogram strandde Jelle Snippe in de derde ronde. Dat gold ook voor Roy Meyer in de klasse boven 100 kilogram.