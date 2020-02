Oud-Willem II-voorzitter Jan Vullings (83) overleden

Dat meldt de club waar hij van december 1996 tot maart 2006 preses was.

Onder leiding van Vullings, die al geruime tijd ziek was, eindigde Willem II in 1999 als tweede in de Eredivisie en mochten de Tilburgers de Champions League in. Co Adriaanse was toen trainer en Martin van Geel technisch directeur. Een ander hoogtepunt in de periode dat Vullings voorzitter was, was de bekerfinale in 2005. Willem II verloor die met 4-0 van PSV.

Vullings werd vanwege zijn verdiensten voor de samenleving benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Namens de gemeente Tilburg kreeg hij de Zilveren Legpenning. Bij zijn afscheid werd Vullings benoemd tot erelid van Willem II.