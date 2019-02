Bosz moet terugkeer in Dortmund bekopen met nederlaag

Na vier gelijke spelen en een nederlaag boekte de koploper van de Bundesliga een thuiszege op Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz: 3-2. Dortmund bracht de marge met achtervolger Bayern München weer op drie punten.

Oude werkgever

Bosz trof de Duitse club die hem eind 2017 na een betrekkelijk kort dienstverband ontsloeg. De Nederlandse coach zon op wraak, maar Leverkusen kon het Dortmund net niet moeilijk genoeg maken.

In de eerste helft vielen er binnen acht minuten drie doelpunten. Dan-Axel Zagadou zette de thuisploeg op 1-0, kort daarna kwam Leverkusen op gelijke hoogte dankzij een harde schuiver van Kevin Volland. Een minuut later leidde Dortmund weer na een fraaie volley van Jadon Sancho.

Hectische slotfase

In de tweede helft liepen de Borussen uit naar 3-1 via Mario Götze en leek de wedstrijd gespeeld, maar de ploeg van Bosz vond een kwartier voor tijd toch nog de aansluiting door een treffer van Jonathan Tah. Dortmund hield in een hectische slotfase stand.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.