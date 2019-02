Milik eist hoofdrol op in zege Napoli

De oud-Ajacied maakte twee van de vier doelpunten (0-4). Zijn landgenoot Piotr Zielinski opende in de negentiende minuut de score, waarna Milik tien minuten voor rust een vrije trap onder de opspringende muur door schoot.

Twee treffers

In de tweede helft was de Pool nogmaals trefzeker. Milik voerde zijn totaal dit seizoen op naar veertien doelpunten in de Serie A. Invaller Adam Ounas, in het veld gekomen voor Milik, tekende in de slotfase voor de vierde treffer.

Napoli staat stevig op de tweede plaats in de Serie A. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti heeft dertien punten minder dan koploper Juventus, maar ook een flinke marge ten opzichte van nummer drie Internazionale.

