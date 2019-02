Manchester City pakt League Cup na strafschoppen

De ploeg van coach Pep Guardiola versloeg in de finale Chelsea. Het verschil werd pas gemaakt in de strafschoppenreeks: 4-3. Raheem Sterling schoot de beslissende penalty raak.

Penalty’s

Beide teams waren in de normale speeltijd niet tot scoren gekomen en ook de verlenging bleef doelpuntloos. Chelsea was eerder deze maand in de competitie nog afgedroogd door Manchester City dat op eigen veld met liefst 6-0 won. De ploeg uit Londen had ditmaal de beste kansen, maar verloor in de strafschoppenreeks na missers van Jorginho en David Luiz. Bij City miste alleen Leroy Sané.

’Kepa’

Voordat de penalty’s genomen werden was er nog een opmerkelijk moment rondom een wissel van Chelsea.