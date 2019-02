Uitmuntende Price klopt op de deur bij Van Gerwen

Nadat Price zaterdagavond in Barnsley in de finale had afgerekend met de Duitser Gabriel Clemens, moest een dag later Ricky Evans het in de eindstrijd ontgelden. Beide finales won hij met 8-4 in legs. Price maakte daarmee optimaal gebruik van de afwezigheid van Michael van Gerwen, die tijdens de voorgaande vier Players Championship-events al twee keer de eindzege voor zich opeiste. De 29-jarige Brabander liet de vloertoernooien schieten, mede omdat hij zondagmiddag tijdens PSV - Feyenoord werd gehuldigd voor zijn derde wereldtitel die hij eerder dit jaar in Londen veroverde.

Uitschieters

Price gaf wel een waarschuwing af voor de rest van het jaar. Zijn gemiddelde scores kwamen over in totaal 14 partijen liefst 10 keer boven de 100 punten per drie pijlen uit. Daarnaast noteerde hij ook nog scores van 99,5 en 99,6. Ook zijn uitschieters waren indrukwekkend. Zo gooide Price zaterdag in de eindstrijd tegen Clemens een gemiddelde van 109,7. En zondag in de tweede ronde kwam hij tegen Zoran Lerchbarcher (6-0 winst) zelfs tot 112,7. Scores die je tegenwoordig vooral alleen met regelmaat Van Gerwen ziet noteren.

Michael van Gerwen is in de Premier League Darts nog als enige darter ongeslagen. Ⓒ PDC

„Hopelijk kan ik nu de rest van het jaar blijven presteren”, liet Price weten. „En kan ik weer een major winnen.” Zijn eerste grote hoofdprijs pakte de voormalig rugbyspeler vorig jaar door in de finale van Grand Slam of Darts van Gary Anderson te winnen. Tijdens die veelbesproken eindstrijd kwam het tot een woordenwisseling tussen beide darters. Anderson verweet zijn opponent vooral traagheid in zijn spel. Daarna werd Price door het publiek veelvuldig uitgefloten. Desondanks wist hij te winnen. „Wat anderen denken interesseert mij niet zoveel”, zie hij destijds.

Onsportief

Price is mede door het akkefietje met Anderson niet bepaald geliefd bij het overgrote merendeel van het dartspubliek. Dat merkte hij onlangs tijdens de Premier League-avond in Glasgow maar weer eens. Tijdens zijn confrontatie met Raymond van Barneveld werd hij voortdurend onsportief bejegend. Price leek niet onder de indruk en stevende opnieuw op een overwinning af. Tegen het einde van de partij bezweek hij toch onder de druk, miste enkele wedstrijdpijlen en moest genoegen nemen met een gelijkspel (6-6).

Gerwyn Price in actie tegen Raymond van Barneveld (achtergrond). Ⓒ PDC

Inmiddels heeft Price voor zichzelf maatregelen genomen. „Ik ben gestopt met sociale media. Ik lees en hoor die onzin dus niet meer. Ik ben fris in mijn hoofd.” In de Premier League Darts vervolgt hij donderdagavond in Exeter zijn weg tegen Luke Humphries, één van de negen invallers voor de afwezige Anderson. Uit de eerste drie partijen behaalde hij in elk geval al vier punten (twee keer gelijk en eenmaal winst). Dat belooft veel goeds voor de rest van het seizoen. Van Gerwen is gewaarschuwd.

Bekijk ook: Wéér pijnlijke nederlaag Van Barneveld