Formule 1 schrapt race in Singapore opnieuw

De race stond gepland op 3 oktober, een week na de race in Rusland en een week voor de Grand Prix van Japan. „We blijven samenwerken met alle promotors in deze tijden en hebben nog genoeg opties om van gebruik te maken, indien nodig”, laat een woordvoerder van de Formule 1 weten.

Insiders melden dat er wordt gekeken naar een vervangende race in Turkije of in China. Ook de optie van twee wedstrijden achter elkaar in de Verenigde Staten is mogelijk. Momenteel staat de race in Austin op 24 oktober gepland op de kalender.