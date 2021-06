Bert van Marwijk ’met heel goed gevoel’ weer thuis

Bert van Marwijk gaat met VAE naar de volgende WK-kwalificatieronde. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Na een intensieve periode met de Verenigde Arabische Emiraten is Bert van Marwijk teruggekeerd op Nederlandse bodem. Waar Suriname en Curaçao hun WK-droom zagen sneuvelen de afgelopen weken, daar is Van Marwijk nog altijd in de race met de ploeg uit de Golfregio voor zijn derde WK-eindronde na die met het Nederlands elftal in 2010 en met Australië in 2018.