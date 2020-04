Ajax-verdediger Tagliafico wijst andere kampioenen aan

„Het is balen dat we onze missie om kampioen te worden niet kunnen afmaken”, aldus de Argentijnse linksback via Twitter. Door het coronavirus kan er in Nederland tot 1 september niet worden gevoetbald.

„Er zijn belangrijkere zaken dan voetbal in het leven”, gaat Tagliafico verder. „Ik ben trots dat ik deel uitmaakte van het elftal dat Ajax naar de koppositie leidde, maar dit seizoen zijn dit de echte kampioenen die al ons applaus verdienen”, besluit de bikkelharde linkspoot, wijzend op een plaatje waarop verzorgend personeel is te zien.

Ajax is door de KNVB aangewezen als nummer één van de Eredivisie, maar krijgt geen kampioenschaal uitgereikt. „Er is een club met een eerste plaats, maar die gaan we geen kampioen”, maakte algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB vrijdag bekend.

„Dat vinden wij onkies. Geen schalen en dat soort zaken dus. Een schaal zou ik uit willen reiken aan iemand in de zorg”, zo was hij eenzelfde mening toegedaan als Tagliafico.

De Amsterdammers zijn wel verzekerd van een ticket voor de Champions League. De positionering van Ajax in het miljoenenbal in 2020/2021 is mede afhankelijk van of en hoe de huidige Champions League-jaargang wordt uitgespeeld.

Ajax stond met nog negen duels voor de boeg op doelsaldo bovenaan. De ploeg van trainer Erik ten Hag was acht doelpunten in het voordeel ten opzichte van AZ, dat net als de Amsterdammers 56 punten had gehaald.