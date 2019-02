Luiten slaat frustraties van zich af

De golfer uit Bleiswijk schoot daarmee de top tien binnen van het toernooi uit het World Golf Championship. Luiten noteerde liefst negen birdies en kwam uit op totaal 276 slagen, 8 onder par.

Hij staat voorlopig zevende in het toptoernooi in Mexico-Stad, maar de top van het veld is nog lang niet klaar. Leider in de wedstrijd is de Amerikaan Dustin Johnson, die pas halverwege de vierde ronde is en op 16 onder par staat. Het prijzengeld bedraagt een slordige 9 miljoen euro.

Luiten begon de slotronde als nummer dertig. Hij was in derde ronde teruggevallen en uitte na afloop ergernis over zijn spel. Vooral het putten liep totaal niet, waardoor hij amper birdies maakte. In ronde vier vielen de birdies bij bosjes. De twee bogeys die hij ook moest opschrijven waren de enige smetjes op zijn scorekaart.